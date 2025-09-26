La notizia aveva già fatto abbastanza scalpore, se non scandalo: Beatrice Venezi, figlia di un controverso esponente della destra estrema e da più parti giudicata inadatta, nominata nuovo Direttore del Teatro La Fenice, vanto musicale di Venezia.

Beatrice Venezi Direttore Musicale alla Fenice di Venezia

Le critiche per una scelta che sapeva di promozione per esclusiva prossimità politica unita a esuberamte visibilità e presenza mediatica erano state rivolte al Sovrintendente Nicola Colabianchi e latamente anche al ministro della Cultura Giuli.

Oggi, come si paventava, la plateale manifestazione di ostracismo da parte dell’Orchestra, che ha inviato una lettera aperta di formidabile riprovazione: una requisitoria spietata sulla nomina, un attacco professionale alla Venezi per un curriculum giudicato assìolutamente non all’altezza, la rottura del rapporto fiduciario con il Sovrintendente che per di più viene accusato di non aver mantenuto fede alla parola data.

La lettera aperta, il testo

“Alla luce di quanto accaduto, appare evidente che il rapporto di fiducia fra l’Orchestra e il Sovrintendente sia ormai irrimediabilmente compromesso. Non riusciamo a riconoscere in Lei la guida del nostro Teatro. Con senso di responsabilità nei confronti del pubblico e della tradizione della Fenice, chiediamo pubblicamente la revoca della nomina del Direttore Beatrice Venezi”.

[…] Il Direttore Venezi non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice. Il suo curriculum non è minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che, in passato, hanno ricoperto il ruolo di Direttore Musicale di questo Teatro. Venezi non ha mai diretto nei principali teatri d’opera internazionali, né il suo nome compare nei cartelloni dei più importanti festival del panorama musicale mondiale”.

Il Sovrintendente, intervistato da La Stampa, aveva balbettato qualche giustificazione per non aver condiviso la scelta con l’Orchestra come pattuito. Parole abbastanza di circostanza, semmai a stupire è il ridimensionamento preventivo (perché allora cos’è stata nominare a fare?), a mo’ di scusa con gli orchestrali, dell’impegno chiesto alla Venezi, impegno circoscritto, a suo parere, a un solo grande evento, tre concerti e due opere a stagione.

“Diverso orientamento stilistico”

Con chiosa rivelatrice: “Significa che la stragrande maggioranza della nostra attività vedrà sul podio, come sempre, direttori di fama internazionale e di diverso orientamento stilistico”.

Stilistico, come no. Sembra solo a noi di percepire la grande pressione, la potente forza gravitazionale che spinge con tanto di gran cassa la bacchetta del Direttore Musicale della Fenice verso la mano destra di Beatrice?

Non è un problema evidentemente dell’Orchestra, che mira al sodo: “A sole ventiquattr’ore dall’annuncio si annunciano disdette da parte degli abbonati storici – un danno non solo economico ma, soprattutto, d’immagine e di credibilità”. La poltrona del Sovrintendente balla paurosamente.