“L’Onu sia schietta e si assuma le proprie responsabilità legali e morali riguardo alla guerra illegale tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran”: lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei, criticando le dichiarazioni del capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ieri ha affermato che “è ora di fermare i combattimenti e avviare seri negoziati diplomatici. Gli attacchi rappresentano un rischio per l’economia globale”.

“Chiamiamo le cose con il loro nome. Questo non è combattimento’; questo è un ‘atto di aggressione immotivato’…Eravamo impegnati in seri negoziati diplomatici, mentre Stati Uniti e Israele attaccavano l’Iran”, ha sottolineato Baghaei in un post su X, aggiungendo: “Siete preoccupati per il rischio per l’economia globale; che dire dei civili innocenti… uccisi e mutilati in tutto l’Iran negli ultimi sette giorni?”.