La guerra in Ucraina “finirà più con una tregua che con una pace vera, e dentro questa tregua io credo ci sarà più unità in Europa”. Lo spiega al Messaggero Giulio Tremonti, ex vicepremier e ministro dell’Economia, oggi presidente della Commissione Esteri della Camera. Ora Putin vuol vedere Zelensky a Mosca. “Proposta interessante, con un forte valore simbolico e una caratura iconografica. Ma la grande questione che si aprirà sarà l’allargamento dell’Unione”, prosegue. “Nei trattati c’è scritto che gli Stati europei possono entrare. Finora l’approccio è stato paternalistico: conti a posto, perfetto Stato di diritto. Ma se non allarghi a Est una volta fermata la guerra, lo farà Putin da Ovest – evidenzia -. E non solo con la guerra, ci sono tanti modi asimmetrici per farlo. La mia idea è: all in, tutti dentro”. “Ovviamente devi cambiare il sistema di voto, l’unanimità non funziona nemmeno nei condomini – rimarca -. Ma devi rafforzare i confini e aprire l’Europa. Altrimenti sarà la Russia a fare il giro opposto”.