“La crisi è emersa in un contesto in cui la forza della ragione si è scontrata con le ragioni della forza”. Lo spiega al Corriere della Sera Giulio Tremonti, presidente della commissione Esteri della Camera ed ex ministro dell’Economia. Sulle mosse di Von der Leyen “è vero che in materia di commercio internazionale la Commissione ha competenza esclusiva. Il problema è che non ha natura politica e in questo si manifesta il suo carattere ibrido. Non è sovrana e non è nazionale, ha un po’ dell’uno e un po’ dell’altro. È il paradosso che svela il limite attuale dell’Ue. Detto tutto questo, concordo totalmente con la posizione di Meloni, che è stata la scelta della prudenza di fronte alla realtà esistente”.

Secondo Tremonti in ogni caso siamo a “una svolta nella storia dell’Europa, nella sua struttura, nella sua proiezione verso il futuro. Abbiamo avuto due trattati, Maastricht e Marrakesh. Il primo positivo, nel 1992, con la moneta comune e regole per il mercato comune. Mentre Marrakesh, in cui è nato il Wto, dal ’94 si è sviluppato con un’unica regola: non ci sono regole. Noi con l’antitrust e il divieto agli aiuti di Stato, gli altri senza tutto questo”. Adesso “servono due passaggi essenziali. Primo, superare l’unanimità nelle decisioni: non c’è neanche nei condomini. Secondo, non competitività mercatista ma libertà: drastica riduzione della ‘tassonomia’, che nell’Ue si sviluppa in 397,2 km lineari di norme. Pure sulla colorazione delle uova”.

In Italia, “dipendesse da me, rifarei la legge Tremonti: detassare chi investe e chi assume. Più tardi hanno fatto leggi più sofisticate, l’industria 4.0. Ma come dice la parola stessa, la legge si legge. E la Tremonti si comprendeva anche a livello di capannone”.