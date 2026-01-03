Donald Trump ha riunito in un’unica lunga ricostruzione i passaggi chiave dell’operazione in Venezuela nel corso di un’intervista a Fox News. “Ho guardato l’operazione (in Venezuela) in tempo reale da Mar-a-Lago”, ha detto, precisando che non ci sono state “vittime” americane, pur menzionando la presenza di alcuni feriti. Trump ha spiegato che “volevano” intervenire già quattro giorni fa, ma “il cattivo tempo non lo ha permesso”, sottolineando che la residenza in cui si trovava Nicolás Maduro era una “fortezza”.

Secondo il presidente Usa, Maduro avrebbe tentato una trattativa finale, ma “ho detto no”, paragonando la cattura all’uccisione di Soleimani. “Stiamo valutando le opzioni di leadership per il Venezuela”, ha aggiunto, assicurando che gli Stati Uniti non permetteranno a nessuno del regime di succedere a Maduro. “È un segnale che indica che non ci lasceremo intimidire”. Trump ha anche affermato che gli Usa saranno “fortemente coinvolti nell’industria petrolifera del Venezuela” e che Maduro “è detenuto a bordo della nave Hiroshima” ed “è diretto a New York”. Infine ha detto di avere buoni rapporti con Xi e che la Cina “otterrà il petrolio”.