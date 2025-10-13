“Riconoscete la Palestina”: è questo il cartello che due parlamentari israeliani hanno esposto durante il discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Knesset, secondo un portavoce della Knesset.

Subito allontanato il parlamentare arabo Ayman Odeh

Le forze di sicurezza della Knesset hanno subito allontanato il parlamentare arabo Ayman Odeh, capo del partito Haash, e Ofer Cassif, l’unico parlamentare ebreo del partito arabo.

Dopo che Odeh e Cassif sono stati rimossi dalla plenaria, Trump ha commentato: “È stato molto efficiente”.

Poi, abbastanza irritualmente come è suo costume, ha chiesto al presidente israeliano Isaac Herzog di concedere la grazia a Benjamin Netanyahu, incriminato nel 2019 con l’accusa di corruzione e frode.

Rivolgendosi a Herzog nel suo discorso alla Knesset, Trump ha affermato: “Ho un’idea… perché non gli concedi la grazia?”. Trump ha proseguito dicendo che “questo non era nel discorso”. “Sembra semplicemente avere molto senso”, ha aggiunto.