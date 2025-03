Trump attento a te, avverte il leggendario investitore Warren Buffett: i dazi punitivi potrebbero innescare l’inflazione e danneggiare i consumatori.

C’e un precedente che pochi ricordano proprio nella storia d’Italia: la guerra commerciale del 1887, dalla quale il neonato Regno uscì con le ossa rotte.

“Ne abbiamo avuto molta esperienza” ricorda Warren Buffet senza specificare “I dazi sono un atto di guerra, in una certa misura”, ha detto Buffett in un’intervista con Norah O’Donnell della CBS News per un nuovo documentario sulla defunta editrice del Washington Post, Katharine Graham.

“Col tempo, i dazi sono una tassa sui beni. Voglio dire, la fatina dei denti non li paga!” ha detto Buffett ridendo. “E poi cosa? Devi sempre porre questa domanda in economia. Dici sempre, ‘E poi cosa?'”

Warren Buffett ha usato la sua lettera annuale agli azionisti per mettere in guardia Washington dallo spendere i soldi saggiamente e prendersi cura di coloro che hanno estratto “le pagliuzze corte nel gioco della vita”. Ha inviato un messaggio di cautela a Washington, lamentando come il capitalismo “abbia i suoi difetti e abusi, per certi aspetti più eclatanti che mai”, con la cattiva condotta di “furfanti e promotori” in piena forza, riferisce Jonathan Stempel di Reuters.Buffet ha anche esortato i legislatori ad aiutare a preservare un dollaro statunitense stabile, affermando che la “follia fiscale” può distruggere il valore della moneta cartacea e che il paese a volte “è arrivato vicino al limite”.

I dazi fanno male, Warren Buffett avverte Trump

Buffett ha affermato che il successo a lungo termine di Berkshire e dell’economia americana, che ha definito il “miracolo americano”, è dipeso dalla capacità delle persone di partecipare. Berkshire Hathaway ha grandi investimenti nei settori assicurativo, ferroviario, manifatturiero, energetico e della vendita al dettaglio.

“Prenditi cura dei molti che, senza alcuna colpa, hanno la pagliuzza corta nella vita. Meritano di meglio”, ha scritto Buffett, rivolgendosi al governo.

“E non dimenticare mai che abbiamo bisogno di te per mantenere una valuta stabile e che questo risultato richiede sia saggezza che vigilanza da parte tua”, ha aggiunto. Cathy Seifert, analista di CFRA Research che classifica Berkshire come “hold”, ha affermato: “Parlare del fatto che il business dell’America sia caotico era il suo modo di affrontare il panorama politico e il suo impatto sull’ambiente macroeconomico. Sta mettendo in guardia Washington: fate attenzione a dove mettete i piedi”.

Borse USA in crisi

L’ammonimento di Buffett, che ha 95 anni, è arrivato mentre molti investitori temono che i legislatori statunitensi non riusciranno a frenare i crescenti deficit fiscali e potrebbero peggiorarli estendendo i tagli fiscali sostenuti dal presidente Donald Trump.

Venerdì le azioni statunitensi sono crollate, estendendo la loro recente svendita, con il Dow e l’S&P 500 che hanno chiuso in ribasso di circa l’1,7% ciascuno e il Nasdaq, ricco di tecnologia, in calo di oltre il 2%.