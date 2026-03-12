“La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza”. Lo scrive Donald Trump su Truth. Un esempio fra i tanti, della contradditorietà, unita all’incontinenza, delle dichiarazioni che il presidente Usa è solito somministrare a cadenza.

“Petrolio, con i prezzi alti gli Usa guadagnano più di tutti”

Poco prima, sempre su Truth, un assaggio della strana logica con la quale amministra le sorti del mondo, l’originale compromesso tra interessi materiali e scopi umanitari: “Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando i prezzi del petrolio salgono, guadagniamo un sacco di soldi. Ma, di ben più grande interesse e importanza per me, come presidente, è impedire a un impero malvagio, l’Iran, di possedere armi nucleari e di distruggere il Medio Oriente e il mondo. Non permetterò mai che ciò accada”.

Le sortite su Truth hanno riempito il tempo da dedicare alla propaganda diretto dopo aver partecipato a un comizio in Kentucky. Dove ha sfoderato la sua arma preferita, l’attacco personale, l’insulto all’avversario, col compiacimento perverso di pestare forte su quelle che presume essere difficoltà fisiche.

Comizio in Kentucky: attacco alla dislessia di Newsom

Trump ha sparato a zero suoi sui rivali democratici, da Joe Biden a Gavin Newsom. Il presidente americano ha iniziato attaccando il suo predecessore che “non sapeva scendere dal palco” dopo un discorso, un attacco utilizzato spesso in campagna elettorale.

“Non era in grado neanche di scendere la scaletta dell’aereo”, ha detto poi il tycoon deridendo le condizioni di salute dell’ex presidente ed elogiando invece le qualità atletiche di Barack Obama.

“Ero geloso del suo modo di salire e scendere le scale, anche se non era presidenziale”, ha dichiarato. Quindi se l’è presa con il governatore della California che di recente si è aperto sui suoi problemi di dislessia. “Non è in grado di leggere un discorso”, ha attaccato Trump.