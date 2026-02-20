Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia la pubblicazione di nuovi documenti governativi su alieni e Ufo e accusa Barack Obama di aver rivelato informazioni riservate parlando di extraterrestri in un podcast.

Sul suo social Truth, Trump ha scritto che saranno divulgati i file “relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli oggetti volanti non identificati (UFO)”. Secondo il presidente degli Stati Uniti c’è un “enorme interesse” pubblico sull’argomento e per questo verranno rese note “tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti”.

Parlando a bordo dell’Air Force One, Trump ha poi attaccato l’ex presidente Barack Obama, accusandolo di aver oltrepassato il limite durante una recente intervista: “Ha diffuso informazioni riservate, non avrebbe dovuto farlo”, ha dichiarato, come riportato dall’agenzia Bloomberg. Il tycoon ha aggiunto di essere disposto a togliere il segreto su quanto detto da Obama, così da evitargli eventuali conseguenze.

Nel podcast delle scorse settimane, a Obama era stato chiesto degli extraterrestri e l’ex presidente aveva risposto: “Sono reali ma non li ho visti. Non sono trattenuti nell’Area 51”, la base militare costruita durante la Guerra Fredda e da decenni al centro di teorie sugli Ufo.