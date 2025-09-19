Minacce e intimidazioni presidenziali funzionano: anche Abc, come Cbs, si piega a Donald Trump. L’emittente, controllata da Disney, ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato del Jimmy Kimmel Live, il popolarissimo show di seconda serata condotto da 23 anni dal celeberrimo comico, diventato quest’anno italiano “per fuggire da Donald Trump”.

La decisione ha riscosso l’immediato plauso del tycoon, che ora ha chiesto a Nbc di cancellare le trasmissioni di altri due comici a lui ostili: Jimmy Fallon e Seth Meyers.

“Le reti sono al 97% contro di me… eppure ho vinto facilmente”

“Ho letto da qualche parte che le reti sono al 97% contro di me… eppure ho vinto facilmente, tutti e 7 gli swing states” nel 2024. “Mi danno solo cattiva stampa. Eppure hanno una licenza”, ha aggiunto. “Penso che forse la loro licenza dovrebbe essere revocata”.

A costare il programma a Kimmel sono state le sue parole sul caso Kirk, dopo che l’amministrazione Trump ha lanciato una campagna per epurare gli autori di commenti controversi sulla vicenda e perseguire le organizzazioni della sinistra radicale, come Antifa, che il presidente ha designato come organizzazione terroristica.

Il benservito a Kimmel ha indignato Hollywood e l’opposizione, il presidente tira dritto. E anzi rilancia intimidendo direttamente i giornalisti che osino prgli domande sgradite.

Durante il volo di ritorno a Washington dal Regno Unito, Trump ha chiesto a una giornalista se la sua testata, la National Public Radio (Npr), fosse collegata ad Antifa, designata dal presidente americano come organizzazione terroristica.

Il tycoon ha espresso stupore che la Npr esistesse ancora, nonostante un voto del Congresso a luglio per cessare tutti i finanziamenti federali ai media pubblici.

“Con chi lavori?”

“Signor presidente, riguardo ad Antifa, ciò che ha pubblicato…”, aveva iniziato la giornalista della Npr in riferimento al post sui social di Trump della notte precedente su Antifa.

“Con chi lavori?”, le ha chiesto Trump. “Con la Npr, signore”, ha risposto la reporter. “Npr. Ho sentito che non c’eravate più”, ha replicato il tycoon scuotendo la testa.

“Riguardo alla designazione come organizzazione terroristica, dato che non hanno una leadership o membri definiti, come li si può colpire?”, ha incalzato la reporter. “Uhhh, lo scopriremo, giusto? Lo vedremo. Se ne parla da molto tempo. Lo vedremo”, ha detto Trump prima di chiederle a bruciapelo: “Antifa ha avuto qualcosa a che fare con la vostra rete?”. “No”, ha abbozzato la giornalista. “Ok, bene, lo scopriremo”, l’ha liquidata il presidente.