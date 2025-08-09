Non passa giorno che Donald Trump non elogi il successo dell’approvazione dei dazi, parlando di mercati ai massimi storici e di miliardi di dollari che affluiscono nelle casse del Tesoro. In un lungo post apparso su Truth in queste ore, il tycoon ha però avvertito che una “Corte radicale di sinistra” potrebbe dichiarare illegali le tariffe reciproche, aprendo la strada a quella che chiama “una Grande Depressione come nel 1929”. Per Trump, se venissero bloccate le tariffe, sarebbe poi “impossibile recuperare” quanto costruito finora.

La Corte d’Appello di Washington

Quanto scritto da Trump è legato alla decisione di una Corte d’Appello di Washington che lo scorso 31 luglio si è messa a discutere il merito della sentenza del Tribunale del Commercio internazionale. Questa Corte ha giudicato illegale il potere di imporre dazi ai sensi dell’Ieepa (International emergency economic powers Act), una legge che consente al presidente di adottare misure economiche straordinarie in caso di emergenza nazionale. Si tratta di una atto legislativo che permette ai presidenti di decidere sanzioni mirate e dirette verso alcuni Paesi e non generalizzate.

Il verdetto è per ora solo sospeso: la Corte formata da 9 giudici su 11 nominati da Biden, si è detta tuttavia “scettica” sul considerare il deficit “un’emergenza nazionale”. Anche perché l’Ieepa non include neppure, tra le possibili sanzioni, la parola dazi. Questi ultimi spettano al Congresso per Costituzione. Insomma l’iter che ha portato gli Usa ad imporre dazi mediamente al 20,1%, il livello più alto dal 1910, potrebbe rivelarsi un serio problema per il presidente degli Stati Uniti. Da qui l’accusa alla “Corte radicale di sinistra”.