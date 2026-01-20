Altro giro, altra provocazione, ancora una volta affidata all’intelligenza artificiale. Di recente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha infatti pubblicato su Truth un fotomontaggio che lo ritrae mentre pianta la bandiera Usa in Groenlandia. Accanto a lui, ritratto in compagnia del vicepresidente JD Vance e del Segretario di Stato Marco Rubio, spicca anche un cartello con la scritta “territorio americano dal 2026”.

“I leader europei non opporranno resistenza”

La provocazione si accompagna alle nuove dichiarazioni del tycoon riguardo alla Groenlandia, attraverso le quali, senza arretrare di un centimetro, il presidente Usa ha ribadito l’interesse strategico di Washington per l’isola artica. I leader europei non “opporranno troppa resistenza” al tentativo di acquistare la Groenlandia, ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti in Florida. In un altro post pubblicato su Truth, Trump ha pubblicato anche un’altra immagine ritoccata con l’IA in cui si vede il presidente americano riunito con i leader europei accanto a una mappa di tutto il nord America, Canada compreso, ricoperto dalla bandiera americana.