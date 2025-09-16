Il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. Il tycoon su Truth definisce il Nyt “uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio ‘portavoce’ del Partito Democratico di Sinistra Radicale”.

“Il Times – scrive Trump – ha utilizzato per decenni il metodo di mentire sul vostro Presidente preferito (IO!), sulla mia famiglia, sulla mia attività, sul Movimento America First, sul MAGA e sulla nostra Nazione nel suo complesso. Al New York Times è stato permesso di mentire, diffamare e calunniare liberamente per troppo tempo, e questo finisce ORA! La causa è stata intentata nel Grande Stato della Florida. Grazie per l’attenzione a questa questione. RENDIAMO L’AMERICA DI NUOVO GRANDE!”.