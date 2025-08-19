Dopo il vertice alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky e i principali leader europei, Donald Trump ha reso note le sue intenzioni sul conflitto in Ucraina. L’ex presidente ha sottolineato di aver avuto “un incontro molto buono con ospiti illustri, quali il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente finlandese Alexander Stubb, la premier italiana Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte”.

Durante i colloqui, ha spiegato, “abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, che sarebbero state fornite dai vari Paesi europei, in coordinamento con gli Stati Uniti d’America. Tutti sono molto soddisfatti della possibilità di una pace tra Russia e Ucraina”. Al termine degli incontri, Trump ha annunciato di aver contattato il presidente russo: “Ho chiamato Putin e ho iniziato a organizzare un incontro, in un luogo da definire, fra Putin e Zelensky. Dopo questo incontro, avremo un trilaterale con me e i due presidenti”. Il Cremlino ha confermato la telefonata, durata circa 40 minuti, definendola franca e costruttiva. Trump ha aggiunto: “Ancora una volta, si è trattato di un ottimo passo iniziale per porre fine a una guerra che dura da quasi quattro anni”.