Ieri Donald Trump ha confermato la presenza di due sottomarini nucleari statunitensi “nella regione”, in risposta alle recenti dichiarazioni dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev. Resta da capire cosa si intenda per “nella regione”. Lo scrive il giornale politico The Hill riportando un nuovo virgolettato del presidente.

“Ho già rilasciato una dichiarazione – ha detto Trump – e la risposta è che sono nella regione, sì, dove devono essere”.

Già venerdì l’ex il presidente aveva parlato del posizionamento dei sottomarini in “regioni appropriate”, senza fornire ulteriori dettagli.

Dal Cremlino è arrivata una reazione prudente. “Mosca tratta con cautela le dichiarazioni legate alle questioni nucleari e ritiene che tutti debbano essere prudenti su questo tema”, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti.