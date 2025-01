Trump in Groenlandia vuole seguire le orme del vichingo Erik il rosso mille anni dopo le leggendarie imprese del primo colonizzatore. Solo che allora si parlava di mucche da allevare, ore sono in ballo basi militari e miniere per una nuova corsa all’oro.

L’idea non è originale di Trump. La posizione strategica della Groenlandia è stata di grande valore per gli Stati Uniti sin dai primi giorni della Guerra Fredda.

Nel 1946, l’allora presidente Harry Truman si offrì di acquistare il territorio danese per 100 milioni di dollari in oro. Si dice che i danesi abbiano avuto più o meno la stessa reazione a quell’offerta come nel 2019 e di nuovo nel 2025: “No, grazie”.

Groelandia è terra verde

Il mutamento del clima sta per riportare la Groenlandia alle condizioni ambientali che sono all’origine del suo nome di Terra Verde.

L’esperienza vichinga di allevare animali da pascolo terminò col ritorno al clima glaciale che per secoli ha dominato l’isola. Perché ora Trump la vuole, con le buone o con le armi? Non certo per esportare i cowboys rimasti nel Far West. E allora perché, si chiede il settimanale inglese Economist? Ecco la risposta.

Un accordo per acquistare la Groenlandia, fatto liberamente e in buona fede, potrebbe davvero essere un altro affare del secolo. Un accordo del genere aumenterebbe la sicurezza dell’America, e forse anche quella dei suoi alleati della Nato. E un acquisto potrebbe anche avvantaggiare gli abitanti dell’isola, che devono avere l’ultima parola, e sicuramente lo farebbero. Quanto vale l’isola? Quanto vale, allora, la Groenlandia? Un punto di partenza è il PIL annuale dell’isola. All’ultimo conteggio, nel 2021, era di 3 miliardi di dollari, ovvero un settemillesimo di quello americano. Solo 56.000 persone vivono in Groenlandia, nonostante sia più grande di qualsiasi stato americano. Gran parte della produzione del territorio è frutto del lavoro del 43% della forza lavoro impiegata dallo stato (contro il 15% in America). Oltre la metà delle bollette del governo sono pagate dalla Danimarca, che dà al territorio 500 milioni di dollari all’anno. L’industria più grande è la pesca. Eliminando il settore pubblico, ignorando altri impegni di spesa, ipotizzando che la crescita a lungo termine della Groenlandia continui e che il governo federale americano riceva il 16% del PIL in tasse (la media nazionale), oltre a scontare utilizzando il rendimento del Tesoro americano a 30 anni, si ottiene una valutazione di 50 miliardi di dollari, ovvero un ventesimo della spesa annuale per la difesa americana.

Eppure Trump brama la Groenlandia per il suo potenziale strategico ed economico, piuttosto che per la sua modesta produzione. L’isola si trova tra America e Russia in una parte del mondo che sta diventando più navigabile con lo scioglimento dei ghiacci artici. Sebbene la base spaziale americana Pituffik sulla costa nord-occidentale del territorio fornisca già alle forze armate sensori di allerta missilistica, una Groenlandia americana potrebbe monitorare meglio il divario Groenlandia-Islanda-Regno Unito, una striscia dell’Oceano Atlantico che è la via di accesso per i sottomarini russi alla costa orientale americana e al Nord Atlantico.

Oltre a ciò che c’è già, da una prospettiva di mercato, sono le risorse ancora inutilizzate a rendere preziosa la Groenlandia. La Groenlandia estrae carbone da decenni, con grandi riserve confermate. È stato dimostrato che il sottosuolo contiene terre rare, metalli preziosi, grafite e uranio.

Oltre all’estrazione del carbone, ci sono oro, argento, rame, piombo, zinco, grafite e marmo.

Infine, c’è il potenziale per un importante sfruttamento petrolifero al largo delle acque della Groenlandia. Nessuno di questi potenziali si riflette nell’attuale PIL della Groenlandia.

Oltre a ciò, la ricchezza di risorse della Groenlandia è immensa. Ha riserve note di 43 dei 50 minerali considerati “critici” dal governo americano, tra cui probabilmente i più grandi depositi di terre rare al di fuori della Cina. Sono essenziali per i kit militari e le attrezzature per l’energia verde.

I pozzi al largo della costa della Groenlandia potrebbero produrre 52 miliardi di barili di petrolio, circa il 3% delle riserve mondiali accertate, secondo una stima del 2008 dell’US Geological Survey.

Le risorse della Groenlandia sono rimaste relativamente inutilizzate a causa della difficoltà di operare nelle aree remote e difficili del territorio. Quattro quinti dell’isola sono coperti di ghiaccio. Non ci sono nemmeno strade che collegano gli insediamenti. E il governo ha vietato l’esplorazione petrolifera nel 2021.

Ma con il riscaldamento del clima, i minerali diventano più accessibili e più preziosi. È già in corso forse la più grande corsa alle risorse mai vista, su base pro capite. Le aziende stanno perforando in circa 170 siti, rispetto ai 12 di un decennio fa.

Da chi potrebbe essere acquistata l’isola? Nel 2009 la Danimarca ha praticamente concesso alla Groenlandia il diritto di dichiarare l’indipendenza se la sua popolazione avesse scelto tale opzione in un referendum. Il governo nazionalista dell’isola vorrebbe molto esercitare questo diritto.

Allo stesso tempo la Danimarca ha concesso al territorio il controllo delle proprie risorse naturali (anche se, con l’aumento delle entrate, la sua sovvenzione a forfait dalla Danimarca diminuisce).

Qualsiasi acquisto, quindi, non dovrebbe essere dalla Danimarca, il che sarebbe davvero colonialista, ma dagli stessi isolani. Se l’America offrisse solo la nostra valutazione approssimativa del flusso delle tasse future, ammonterebbe a quasi 1 milione di dollari per abitante. Data la ricchezza e l’importanza del territorio, l’America potrebbe probabilmente rendere ogni groenlandese un multimilionario e trarre comunque enormi benefici dall’acquisto.

La Groenlandia potrebbe ospitare più basi militari americane sfruttando allo stesso tempo le sue risorse naturali alle sue condizioni. Perché abbandonare la tua identità e sottoporti al controllo politico di Washington?

Ma le ricchezze delle risorse naturali comportano anche dei rischi. Uno è la corruzione che impedisce che i benefici siano equamente divisi. Non è chiaro se 56.000 persone possano governare efficacemente in presenza di un’enorme manna: immagina un consiglio comunale inglese a cui vengono assegnati i giacimenti petroliferi dell’Arabia Saudita.

L’estrazione di minerali significa manodopera di massa di immigrati. La sicurezza nazionale non riguarda più solo il rischio di invasione, ma anche la prevenzione di una guerra ibrida, dal sabotaggio alla propaganda su TikTok. Vendere all’America in anticipo porterebbe tutta la potenza dell’apparato amministrativo e di sicurezza americano sul territorio, garantendo al contempo un’equa distribuzione della manna.

Trump lanciò per la prima volta l’idea che gli Stati Uniti acquistassero la Groenlandia nel 2019. All’epoca, sostenne, giustamente, di non essere stato il primo presidente degli Stati Uniti a concepire l’idea.

Oggi può sembrare strano che una nazione sovrana acquisti un territorio da un’altra, ma ci sono molti casi in cui ciò è accaduto nel tempo.

Gli Stati Uniti acquistarono gran parte della loro espansione occidentale all’inizio del XIX secolo.

Ciò includeva l’acquisto della Louisiana, vaste distese di terra nel Nord America, acquistate dalla Francia nel 1803 per 15 milioni di dollari (circa 416 milioni di dollari secondo le cifre del 2024).

Circa mezzo secolo dopo, gli Stati Uniti pagarono al Messico grandi quantità di territorio dopo la guerra messicano-americana. Gli Stati Uniti acquistarono anche l’Alaska dalla Russia nel 1867, per 7,2 milioni di dollari (oltre 150 milioni di dollari oggi).

E acquistò le Isole Vergini americane dalla Danimarca nel 1917 per 25 milioni di dollari (oltre 600 milioni di dollari oggi) in monete d’oro.

Non sono solo gli Stati Uniti. Giappone, Pakistan, Russia, Germania e Arabia Saudita hanno tutti acquistato territorio, trasferendo la giurisdizione sugli abitanti locali e ottenendo terreni, accesso a corsi d’acqua critici o semplicemente zone cuscinetto geografiche.