“L’Iran è solo chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto! Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo”. A scriverlo su Truth è il presidente Usa Donald Trump, dando seguito alla risposta militare statunitense per l’abbattimento di un elicottero americano sopra lo Stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. “L’esercito iraniano è un disastro totale. Gran parte di esso, come la Marina e l’Aeronautica, non esiste nemmeno più: è stato completamente sconfitto”, ha concluso l’inquilino della Casa Bianca.

Trump vicino all’ordinare nuovi attacchi

Il presidente Usa ha dichiarato alla Fox di essere vicino all’ordinare nuovi attacchi contro l’Iran. Trump ha detto di essere “vicino a ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani” e ha accusato l’Iran di “prendere di giro gli Stati Uniti” con le trattative che stanno registrando scarsi progressi. “Potrei continuare”, ha spiegato riferendosi agli attacchi. “Avevano la possibilità di firmare un accordo e sopravvivere”, ha aggiunto. Il presidente quindi ha offerto nuovi dettagli sul drone iraniano che ha colpito l’elicottero: “Si è incastrato fra i due piloti”, era in fiamme ma non è esploso. Trump ha definito la sopravvivenza dei due piloti un “miracolo”.

Proseguono i negoziati, massima pressione dagli Usa

I negoziati per porre fine alla guerra nel frattempo stanno proseguendo in maniera serrata: “A seguito di consultazioni con gli Stati Uniti, i negoziatori del Qatar si sono recati a Teheran questa mattina per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti” e finalizzare un accordo fra Usa e Iran. A riferirlo è la Cnn citando una fonte diplomatica a conoscenza della questione. “Le trattative fra Stati Uniti e Iran continuano Trump continuerà a esercitare la massima pressione per concludere l’accordo con Teheran” riferisce Fox citando un funzionario della Casa Bianca.

Trump come Carter per il Financial Times

La debacle in Iran sta nel frattempo trasformando Donald Trump in Jimmy Carter. Teheran è infatti l’unica cosa che due presidenti così distanti fra di loro hanno in comune. Lo riporta il Financial Times, ricordando come la crisi degli ostaggi ha definito la presidenza Carter così come i teocrati iraniani stanno definendo quella di Trump. Il presidente potrebbe ancora scappare alla trappola Iran in tre mosse: Trump potrebbe infatti dimostrare di avere il veto su Israele minacciandolo di fermare gli aiuti militari, potrebbe schierare nelle trattative un livello di competenza pari a quello iraniano per discutere i dettagli finché necessario, e potrebbe comunicare in modo coerente. “Ma gli manca la pazienza”, osserva il Financial Times.