Il presidente americano Donald Trump ha promesso al senatore democratico Chuck Schumer che sbloccherà i fondi per il tunnel fra New York e il New Jersey se consentirà alla stazione della Grande Mela, Penn Station, e all’aeroporto di Washington, Dulles Airport, di cambiare nome.

Trump Station e Trump Airport

Vuole che siano chiamati Trump Station e Trump Airport. Lo riporta la Cnn.

I fondi sono già stati stanziati dal Congresso ma sono stati congelati dall’amministrazione. New York e New Jersey hanno già fatto causa al presidente Usa.

Ieri Trump, intervenuto alla National Prayer Breakfast, si è prodigato in un lungo discorso intervallato da applausi e risate.

“Io non sono un dittatore”

A molti “piace sempre dire ‘Trump è un dittatore’. Lo adorano. Io non sono un dittatore”, ha dichiarato il presidente. Che poi ha ammesso di non dormire in aereo. “Mi piace guardare se vedo missili e nemici”.

Luogo e ambiente tifano per lui, che si esalta ancora di più, ove fosse possibile. In questa occasione è stato presentato come ‘the goat’, the greatest of all time, il più grande campione della fede di tutti i tempi.

“Ho fatto più io per la religione che qualsiasi altro presidente, di sicuro nella storia moderna. I democratici sono contro la religione, non so come una persona di fede possa votare per i liberal”.