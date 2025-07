Donald Trump intende annunciare oggi un nuovo piano per armare l’Ucraina, che includerà l’invio di dotazioni offensive a Kiev tra cui i missili Patriot in grado di raggiungere obbiettivi a lungo raggio in territorio russo. Il piano verrà presentato in un incontro a Washington tra Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

“Non ho ancora concordato il numero” di Patriot da inviare ma gli ucraini “ne avranno un po’ perché hanno bisogno di protezione e l’Ue pagherà: noi non pagheremo nulla, ma li invieremo”. Trump parla di Unione Europea anche se a pagare, secondo i suoi piani, sarà la Nato che coprirà il 100% dei costi degli armamenti.

Il presidente americano ha parlato anche di Putin dicendosi “molto deluso: parla in modo gentile e poi la sera bombarda tutti”. All’inizio di questo mese il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo statunitense Donald Trump che stava pianificando un’altra escalation nell’Ucraina orientale nei successivi 60 giorni, per raggiungere i confini amministrativi delle regioni in cui ha una presenza significativa. A riportarlo è Axios, riferendosi ad una conversazione telefonica avvenuta il 3 luglio fra i due leader. Il sito di notizie americano riporta che quella telefonata ha contribuito a convincere Trump a inviare nuove armi a Kiev.

Il numero uno della Casa Bianca ha detto che sta “studiando molto attentamente” anche la possibilità di imporre dazi punitivi al 500% ai paesi che sostengono la Russia.

La Germania non invierà i suoi missili a Kiev

A differenza di quanto detto in precedenza, le autorità tedesche hanno intanto fatto sapere che non invieranno missili Taurus né sistemi di difesa aerea Patriot all’Ucraina, nonostante la “richiesta rinnovata” di Kiev. A dirlo è stato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un’intervista al Financial Times: “In Germania ne abbiamo solo sei (sistemi Patriot) rimasti. Sono davvero troppo pochi, soprattutto considerando gli obiettivi di capacità che la Nato ci impone. Di certo non possiamo darne altri”, ha aggiunto Pistorius.