“Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth.

“Dopo la resa incondizionata e dopo la selezione di un leader grande e accettabile – ha aggiunto Trump – noi e molti dei nostri meravigliosi e coraggiosi alleati lavoreremo instancabilmente per salvare l’Iran dall’orlo della distruzione, rendendolo economicamente più grande, migliore e più forte che mai”.

“Renderemo l’Iran di nuovo grande” ha poi scritto ancora il presidente degli Stati Uniti, lanciando una nuova versione del suo Maga: Miga, “Make Iran Great Again”.