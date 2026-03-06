Trump: “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata”
“Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth.
“Dopo la resa incondizionata e dopo la selezione di un leader grande e accettabile – ha aggiunto Trump – noi e molti dei nostri meravigliosi e coraggiosi alleati lavoreremo instancabilmente per salvare l’Iran dall’orlo della distruzione, rendendolo economicamente più grande, migliore e più forte che mai”.
“Renderemo l’Iran di nuovo grande” ha poi scritto ancora il presidente degli Stati Uniti, lanciando una nuova versione del suo Maga: Miga, “Make Iran Great Again”.