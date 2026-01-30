Donald Trump ha detto che la presenza dell’ICE in Minnesota non verrà ridimensionata. “Non ritireremo gli agenti dell’immigrazione dal Minnesota”, “assolutamente no”, ha risposto ai reporter prima della proiezione al Kennedy Center del documentario Melania, dedicato alla first lady, chiudendo a qualsiasi ipotesi di passo indietro da parte dell’amministrazione.

Il presidente degli Stati Uniti è poi tornato sull’uccisione di Alex Pretti, colpito a morte dagli agenti federali a Minneapolis la scorsa settimana. Trump ha definito su Truth l’uomo un “agitatore e forse un insurrezionalista”. “Agitatore e, forse, un insurrezionalista, le azioni di Alex Pretti – le parole di Trump – sono crollate dopo la pubblicazione del video appena pubblicato in cui urla e sputa in faccia a un agente dell’Ice molto calmo e sotto controllo”.

Trump si riferisce a un filmato che mostra Pretti in una colluttazione con agenti federali alcuni giorni prima di essere poi ucciso a colpi d’arma da fuoco.