Donald Trump ha parlato dei dazi con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Cosa succederà ai mercati non sono in grado di dirlo, ma il nostro Paese è molto più forte”. Alla domanda su quale fosse la sua soglia di caduta del mercato, il presidente degli Stati Uniti ha risposto così: “Penso che la sua domanda sia così stupida. Non voglio che vada giù nulla. Ma a volte devi prendere delle medicine per risolvere qualcosa”.

“Questa settimana ho parlato con molti europei, asiatici, in tutto il mondo – ha aggiunto il Tycoon -. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo sui dazi. Ho detto loro che non avremo deficit con i loro paesi. Non lo faremo perché, per me, un deficit è una perdita. Avremo surplus, o, nel peggiore dei casi, andremo in pareggio”.

Trump ha poi spiegato che non vuole far crollare i mercati di proposito. “No, non è così, ma voglio risolvere il deficit che abbiamo con la Cina, l’Ue e altre nazioni, e dovranno farlo. E se vogliono parlarne, sono aperto a parlare. Ma altrimenti, perché dovrei voler parlare?”.

Sul fronte europeo, il presidente Usa ha criticato anche la gestione degli scambi e della Nato: “Non possiamo continuare a perdere 1.900 miliardi di dollari e spendere per proteggere l’Europa”. Elon Musk ha proposto di azzerare le tariffe parlando al congresso della Lega. A questa proposta Trump ha replicato: “L’Europa ci ha trattato molto male, ora vogliono trattare, ma dovranno pagare”. Infine ha rassicurato: “Non credo che l’inflazione sarà un grosso problema, nel mio primo mandato non l’abbiamo avuta”.