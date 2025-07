Il presidente americano Donald Trump ha ribadito la sua delusione verso il Vladimir Putin per la prosecuzione della guerra in Ucraina. Lo ha detto alla Bbc, aggiungendo però di non essere ancora pronto a una rottura.

“Sono deluso, ma non ho chiuso con lui”, ha detto Trump. “Ma sono deluso”, ha insistito. Pressato a spiegare come intende mettere fine a quello che lui stesso definisce “il bagno di sangue” della guerra russa ucraina, la risposta à stata: “Ci stiamo lavorando”.

Missili Tomahawk per aumentare la pressione su Putin

Se Trump decidesse di aumentare la pressione su Putin, potrebbe decidere di inviare in Ucraina i missili Tomahawk capaci di colpire Mosca e San Pietroburgo. A scriverlo è il Washington Post che cita una fonte propria.

I Tomahawk non sono inclusi negli attuali pacchetti di aiuti, ma potrebbero esservi in seguito. Il Wp riporta inoltre che Washington potrebbe autorizzare l’Uraina a usare i 18 missili ATACMS a lungo raggio attualmente nel Paese alla loro massima gittata di 300 km. Kiev potrebbe colpire così basi militari, aeroporti e depositi di rifornimenti nel cuore della Russia. Il pacchetto potrebbe anche includere altri ATACMS.