Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni molto dure nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni durante un’intervista a Fox. “Perché spendiamo miliardi di dollari all’anno sulla Nato se non sono con noi? Se non sono con noi sull’Iran, non saranno con noi su questioni ben più importanti dell’Iran”.

Trump ha inoltre sottolineato come i rapporti con alcuni alleati potrebbero cambiare in base alle posizioni politiche assunte sul dossier iraniano, evidenziando anche il ruolo strategico delle forniture energetiche che passano attraverso lo Stretto.

Il nodo Iran e le tensioni internazionali

Nel corso della stessa intervista, Trump ha fatto riferimento anche alla posizione dell’Italia nei confronti dell’Iran, affermando: “Perché spendiamo miliardi di dollari all’anno sulla Nato se non sono con noi? Se non sono con noi sull’Iran, non saranno con noi su questioni ben più importanti dell’Iran”. Il riferimento è al delicato equilibrio geopolitico legato al Medio Oriente e alle alleanze occidentali, con particolare attenzione ai rapporti tra Stati Uniti e partner europei.

Il post controverso e le reazioni politiche

Oltre alle dichiarazioni politiche, Trump è tornato al centro delle polemiche per la pubblicazione di un post su Truth Social contenente un’immagine che lo ritrae accanto a Gesù. “Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!”, ha scritto il presidente americano su Truth.

La didascalia associata al post, proveniente da un account chiamato “Irish for Trump”, recita: “Non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump”.