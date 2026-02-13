Trump ordina alla USS Gerald Ford di salpare per il Medio Oriente, è la seconda portaerei in funzione anti-Iran
La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l’ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump valuta l’opportunità di intraprendere un’azione militare contro l’Iran.
Aumenta la pressione sull’Iran
Lo riportano i media Usa. La spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull’Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare.
La Uss Abraham Lincoln è arrivata in Medio Oriente più di due settimane fa. Intanto le trattative con l’Iran potrebbero durare “anche un mese”. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva quanto i negoziati potrebbe durare.