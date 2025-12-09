Trump scarica Zelensky: “Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina”. “Gli europei sono deboli, non sanno cosa fare”
“Penso che sia un momento importante per indire le elezioni. Stanno usando la guerra per non indire le elezioni, ma penso che il popolo ucraino dovrebbe avere questa scelta. E forse vincerebbe Zelensky. Non so chi vincerebbe. Ma non hanno elezioni da molto tempo”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista con Politico. “Parlano di democrazia, ma si arriva a un punto in cui non è più una democrazia”, ha aggiunto.
Trump ne ha anche per i politici europei: “Penso che siano deboli”. E aggiunge: “Credo che vogliano essere politicamente corretti”. “Penso che non sappiano cosa fare, l’Europa non sa cosa fare”. “Non ci sono dubbi. È la Russia. È un paese molto più grande. È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere”, ha poi risposto alla domanda su quale Paese è attualmente in una posizione negoziale più forte.