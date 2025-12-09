“Penso che sia un momento importante per indire le elezioni. Stanno usando la guerra per non indire le elezioni, ma penso che il popolo ucraino dovrebbe avere questa scelta. E forse vincerebbe Zelensky. Non so chi vincerebbe. Ma non hanno elezioni da molto tempo”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista con Politico. “Parlano di democrazia, ma si arriva a un punto in cui non è più una democrazia”, ha aggiunto.

Trump ne ha anche per i politici europei: “Penso che siano deboli”. E aggiunge: “Credo che vogliano essere politicamente corretti”. “Penso che non sappiano cosa fare, l’Europa non sa cosa fare”. “Non ci sono dubbi. È la Russia. È un paese molto più grande. È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere”, ha poi risposto alla domanda su quale Paese è attualmente in una posizione negoziale più forte.