L’inviato statunitense Steve Witkoff sarà a Mosca a metà settimana, tra mercoledì e giovedì. Lo ha annunciato Donald Trump ai giornalisti, prima di lasciare il suo resort di Bedminster per tornare alla Casa Bianca. Se Mosca non accetterà un cessate il fuoco entro la scadenza fissata, ha avvertito Trump, “scatteranno nuove sanzioni”. Tuttavia, ha aggiunto, “i russi sono abili nell’eluderle. Sono furbi, vedremo come andrà”.

Nel frattempo, il conflitto tra Russia e Ucraina continua senza sosta. Nella notte, si sono registrati intensi attacchi con droni. A Volgograd, la stazione ferroviaria è stata colpita da un raid ucraino, provocando incendi e disagi alla circolazione dei treni. Alcuni droni sono esplosi nei campi, causando focolai minori, ma un incendio più grave ha interessato la stazione di Archeda, a Frolovo. Non si segnalano vittime. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto 61 droni ucraini tra la tarda serata del 3 agosto e l’alba del 4, in diverse regioni: 18 sul Mar Nero, altri tra Crimea, Voronezh, Volgograd, Belgorod, Rostov e persino Mosca. Le autorità ferroviarie lavorano per ripristinare la normale circolazione quanto prima.