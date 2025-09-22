Donald Trump richiama all’ordine la sua ministra della Giustizia Pam Bondi e le chiede di perseguire i suoi nemici e di farlo rapidamente. In una serie di post infuocati sul social Truth, il presidente punta il dito sui suoi oppositori storici, dall’ex capo dell’Fbi alla procuratrice di New York Letitia James, passando per il democratico Adam Schiff: sono “colpevolissimi” ma finora nei loro confronti “non è stato fatto nulla”.

Silurato il procuratore Siebert

La richiesta segue il siluramento del procuratore Erik Siebert, a cui il presidente aveva affidato l’incarico di indagare su James Comey e Letitia James.

L’inchiesta non ha però prodotto la loro incriminazione come sperava Trump, frustrando il presidente al punto di spingere per la sua rimozione. Siebert, secondo indiscrezioni, ha rassegnato le sue dimissioni prima di essere ufficialmente cacciato.

“Non si è dimesso, l’ho licenziato”

Una ricostruzione smentita però dal presidente: “Non si è dimesso, l’ho licenziato”, ha scritto tutto in maiuscolo su Truth. Al suo posto Trump ha nominato la fedelissima Lindsey Halligan.

Assistente speciale del presidente che faceva parte della sua squadra legale personale, Halligan, ex reginetta di bellezza, ha trascorso gran parte della sua carriera come avvocato nel settore assicurativo e non è mai stata un pubblico ministero.

“Sarà giusta, intelligente e porterà quella giustizia di cui tutti hanno disperatamente bisogno”, ha detto di lei Trump.

Dietro le quinte l’uscita di Siebert ha creato non poche tensioni all’interno dell’amministrazione. Bondi e il suo numero due, Todd Blanche, nei giorni scorsi hanno difeso Siebert dagli attacchi, soprattutto quelli di William Pulte, il responsabile della Federal Housing Finance Agency alleato di Trump, che ne aveva chiesto la sostituzione con un procuratore in grado di portare avanti l’incriminazione di James e Comey.

L’appetito per la vendetta

Il loro pressing però non è riuscito a salvare Siebert che, al termine di otto mesi di indagine, non ha trovato abbastanza prove per incriminare James per frode e ha sollevato dubbi su un’incriminazione dell’ex capo dell’Fbi.

“Non possiamo più rimandare, in gioco c’è la nostra reputazione e la nostra credibilità. Mi hanno messo in stato di accusa due volte e incriminato cinque volte sul niente. Giustizia va fatta ora”, ha scritto Trump a Bondi riferendosi ai suoi nemici.

La procuratrice di New York James è nel mirino di Trump dopo che ha fatto causa e vinto contro la sua società. Il senatore democratico Schiff è da anni nel suo bersaglio per il ruolo giocato nella commissione d’inchiesta della Camera sul 6 gennaio. Comey invece si è attirato negli anni l’ira del tycoon per l’indagine sulle interferenze russe sulle elezioni del 2016.

Chiedendo a Bondi di agire contro i suoi nemici, Trump infligge un duro colpo alla tradizionale indipendenza del Dipartimento di Giustizia. “Siamo sulla strada della dittatura”, ha denunciato il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer.

Secondo gli osservatori, l’azione di Trump rappresenta una escalation rispetto alle purghe decise dai suoi ministri all’Fbi e in altri dipartimenti governativi, confermando l'”appetito per la vendetta” da parte di un presidente che, a differenza del primo mandato e forte della sentenza della Corte Suprema sull’immunità, non si sente più vincolato ad agire nel rispetto delle norme.