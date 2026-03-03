Trump, l’uomo che sognava il Nobel per la pace è il presidente Usa che ha lanciato più azioni militari. Prima dell’Iran, è bene ricordarlo, c’è stato il Venezuela, la Siria e la Somalia. Da più di un anno il tycoon ordina raid in tutto il mondo contro gGoverni, organizzazioni terroristiche e gang di criminali. Ed ora c’è il rischio che dopo l’Iran tocchi a Cuba.

Salvini: “Non spetta a me assegnare il Nobel per la pace e nemmeno gli scudetti”

Salvini, che da sempre è un estimatore del Tycoon, a margine di un sopralluogo a Cinisello Balsamo ha commentato all’Ansa: “Sono uno dei fautori del Nobel per la pace a Trump? Non ho il potere di assegnare i Nobel, e neppure gli scudetti e i posti in Champions”.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi aggiunto: “Conto che il 2026 sia l’anno della chiusura delle guerre”. Salvini ha quindi spiegato di non voler commentare l’intervento militare di cui, ha detto, “noi siamo stati messi a parte sicuramente”, osservando che “su questa terra pochi hanno nostalgia di un sanguinario dittatore islamico che ha fatto fuori decine di migliaia di ragazzi e ragazze. La diplomazia però è sempre la via migliore”.