Durante un incontro nello Studio Ovale con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, l’ex presidente americano Donald Trump ha annunciato una serie di nuove iniziative in politica estera, lanciando severi avvertimenti alla Russia. “Sono scontento con la Russia, imporremo tariffe severe se non avremo un accordo entro 50 giorni”, ha dichiarato Trump, lasciando intendere un inasprimento della linea verso Mosca.

Nel corso della stessa riunione, ha anche comunicato che “abbiamo fatto un accordo oggi per mandare armi all’Ucraina”. Le forniture, ha sottolineato, saranno le migliori disponibili e coordinate direttamente con la NATO, anche se non saranno pagate dagli Stati Uniti, bensì dai Paesi europei. Una prima spedizione di batterie Patriot è attesa nei prossimi giorni, in risposta alla crescente pressione sul fronte orientale.

Sanzioni secondarie e apertura a un accordo con Putin

Trump ha inoltre confermato il proprio sostegno a un disegno di legge in discussione al Congresso che prevede sanzioni secondarie fino al 500% contro chi commercia con la Russia, pur precisando che a suo avviso basteranno sanzioni al 100%, che può imporre tramite i suoi poteri presidenziali. “Potrebbero essere utili, ma penso che non ce ne sarà bisogno”, ha commentato, lasciando aperta la porta a una soluzione diplomatica.

Parlando infine del presidente russo Vladimir Putin, Trump ha usato parole caute ma significative: “Non voglio dire che è un assassino, ma è un tizio tosto”. E ha aggiunto: “Penso che si possa raggiungere un accordo con lui. Sa cosa significa un accordo equo”.