Trump contro tutti. Durante la conferenza stampa da Ankara, a margine del vertice Nato, il presidente degli Stati Uniti ha attaccato l’Iran definendolo “malato” e “bugiardo”. “Queste sono persone malvagie e malate e dobbiamo sbarazzarcene: sono un cancro. E sapete cosa bisogna fare? Bisogna estirpare il cancro sul nascere. C’è qualcosa che non va in loro. Abbiamo detto loro ‘Andate a occuparvi delle vostre faccende funebri’, e invece ieri hanno iniziato a sparare razzi. Quindi ieri sera li abbiamo colpiti duramente. Ho detto loro che ogni volta che colpiscono, colpiamo anche noi”, ha dichiarato Trump.

“Ovviamente sono giocatori scorretti, quindi se la prendono con tutti. Quindi non ci piacciono, non piacciono a me. Non voglio più avere a che fare con loro. Per quanto mi riguarda, è finita. Parlerò con i nostri negoziatori, loro vogliono negoziare. Per quanto mi riguarda, è solo una perdita di tempo occuparsi di loro”, ha sottolineato Trump.

“Italia male con le basi. Spagna pessimo alleato”

Dopo le tensioni con la premier Giorgia Meloni, Trump è tornato a parlare dell’Italia, colpevole secondo lui di aver “fatto molto male” nelle decisioni sulle sue basi. “Meloni mi piace ma non ci ha aiutato”, ha sottolineato Trump. Sulla Spagna, invece, il presidente Usa ha dichiarato: “È un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di Paesi ma la Spagna è particolarmente ostile”. “La Spagna riceve con tranquillità e normalità queste dichiarazioni. Il nostro Paese mantiene una magnifica relazione sociale, culturale ed economica con gli Stati Uniti e la nostra intenzione è che questo non cambi”. è quanto affermano fonti della Moncloa, citate dal quotidiano El Pais e dall’emittente pubblica Tve, dopo che Trump ha di nuovo indicato Madrid come “un socio terribile” dell’Alleanza atlantica, per il ripetuto rifiuto di elevare al 5% del Pil la spesa militare entro il 2035.

“Sono molto arrabbiato con la Nato, perché paghiamo davvero, davvero troppo, miliardi e miliardi di dollari in più del dovuto, è ingiusto, perché siamo noi a proteggerli ma non ci sono per noi”, ha aggiunto Trump, che poi ha sottolineato: “Solo i Paesi piccoli hanno offerto aiuto”. Il presidente degli Stati Uniti è poi tornato a parlare della questione riguardante la Groenlandia: “Non sono contento della Nato per quello che ha fatto con la Groenlandia. La Groenlandia è molto importante per gli Stati Uniti, ma non per la Danimarca”, ha aggiunto, riferendosi al territorio autonomo danese.