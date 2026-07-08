Sui canali della tv pubblica ungherese, prima dell’inizio delle trasmissioni serali, è apparsa la scritta “i media pubblici non possono mentire. Chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni”.

La tv, oltre ad aver messo in sovraimpressione questa scritta ha anche deciso di interrompere ogni trasmissione giornalistica. A deciderlo è stato il nuovo primo ministro ungherese Peter Magyar: niente tg sulla tv pubblica ma solo film, almeno fino a quando non verrà smantellata la rete di collaboratori messa in piedi dall’ex primo ministro sovranista Viktor Orbán. Stessa cosa sulla radio pubblica che sta trasmettendo solo musica classica.

Lungo i sedici anni di governo Orbán, il controllo dei media ha sempre giocato un ruolo cruciale: con la salita al potere di Magyar, ora sta lentamente cambiando la situazione:”La propaganda trasmessa dai canali pubblici giunge finalmente al termine” ha scritto il nuovo premier su X. “Settant’anni dopo la Rivoluzione ungherese del 1956, simbolicamente alle 19:56, torna in onda il canale televisivo pubblico M1. Per ora, trasmetterà solo film, senza notiziari”.

Orbán apre un nuovo canale