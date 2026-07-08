Nella giornata di ieri, 7 luglio, intorno alle 12, un furgone portavalori della società Battistolli è rimasto coinvolto in un incendio sulla statale 16, all’altezza dell’uscita di Bari San Giorgio. Le tre persone a bordo del mezzo sono riuscite a mettersi in salvo abbandonando immediatamente il mezzo. Non risultano feriti. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente spento le fiamme. Tuttavia, il carico composto da banconote sembra essere andato interamente distrutto.

Fiamme nel vano motore

Secondo una prima ricostruzione, il principio dell’incendio sarebbe avvenuto nel vano motore del furgone. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare il furgone e a far scendere gli altri in sicurezza. Quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti il mezzo era già interamente avvolto dalle fiamme e per spegnere il rogo le due squadre hanno dovuto lavorare a lungo. Il giorno prima, invece, un altro portavalori Battistolli era stato assaltato in Puglia sulla provinciale 231, tra Cerignola e Canosa.