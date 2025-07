“Tra 10 giorni” scadrà il termine per Mosca e poi gli Stati Uniti imporranno le sanzioni. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti al seguito. “Non so se avrà qualche effetto sulla Russia, perché è ovvio che lui voglia continuare la guerra”, ha aggiunto riferendosi a Vladimir Putin.

E nella giornata di ieri, dopo gli annunci del presidente Usa di voler sanzionare Mosca, diversi media parlavano dell’Ucraina come del “nuovo Vietnam” che incombe su Donald Trump. Ora molti si chiedono cosa farà Putin che intanto ha fatto diramare una nuova lista di russofobi in cui c’è anche il presidente Mattarella.

Al momento a parlare è stato solo il portavoce Dmitri Peskov: “L’Operazione militare speciale continua e manteniamo ancora il nostro impegno nel processo di pace per risolvere la situazione in Ucraina garantendo i nostri interessi”. Il Cremlino attende quindi gli sviluppi della situazione come fatto in tutto questo tempo.