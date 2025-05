Donald Trump torna a far parlare di sé per un linguaggio sopra le righe. Durante un discorso tenuto all’università dell’Alabama, l’ex presidente degli Stati Uniti si è lasciato andare a un’altra delle sue ormai celebri frasi provocatorie. “I signori di internet mi stanno baciando il culo”, ha dichiarato davanti a una platea divertita, tra applausi e risate. Trump ha anche fatto riferimento a Elon Musk: “Bisogna avere la giusta visione. Se guardate questa gente di internet… Ne conosco così tante, Elon è fantastico”. Il discorso ha toccato anche i suoi rapporti con il mondo digitale: “Ma ora li conosco tutti, mi odiavano durante il mio primo mandato, ma ora tutti mi stanno baciando il culo”.

Un’espressione ricorrente

Non è la prima volta che Trump usa l’espressione “kissing my ass” in pubblico. L’episodio più recente risale all’inizio di aprile, durante un evento del Partito Repubblicano. In quell’occasione, l’ex presidente aveva commentato i rapporti internazionali dopo l’introduzione dei dazi americani: “Ora chiamano tutti – aveva detto – per venire qui a baciarmi il culo”. Frasi che confermano lo stile diretto e spesso irriverente con cui Trump continua a costruire la sua comunicazione politica, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori.