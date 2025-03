Trump vs Zelenski, come un match di boxe nello stadio ovale della Casa Bianca a Washington.

Due giornaliste di Reuters, Vanessa Balintec and Kylie MacLellan, hanno ricostruito il percorso: come un incontro di pace si è trasformato in una rissa verbale.

Su YouTube il video della lite.

L’incontro ha avuto inizio abbastanza bene.

Trump ha detto che era “un onore” avere Zelenskiy lì, che si conoscevano da molto tempo e che avevano già avuto “un piccolo battibecco negoziale” – non è entrato nei dettagli su quando o dove – dicendo solo che aveva “funzionato alla grande”.

Zelenskiy ha definito Putin un assassino e ha mostrato a Trump le foto di ciò che, a suo dire, i russi avevano fatto agli ucraini. Trump le ha guardate.

Silenzio parla Trump

Dopo, Trump ha parlato di come gli Stati Uniti avessero bisogno di minerali e ha detto di aver parlato con Putin.

Dopo poco meno di 20 minuti dall’inizio dell’incontro le cose hanno iniziato ad andare male quando un giornalista ha chiesto a Zelenskiy perché non indossasse un abito, cosa che ha lasciato il leader ucraino un po’ perplesso.

Poi ha scosso ripetutamente la testa mentre Trump parlava di non aver bisogno di garanzie di sicurezza poiché la Russia non tornerà in Ucraina dopo un accordo di pace.

Quando Trump ha scherzato dicendo che gli piacevano gli abiti di Zelenskiy, Zelenskiy ha detto che voleva rispondere a domande su argomenti più seri. I due leader hanno poi continuato a rispondere alle domande per altri 20 minuti circa, con Zelenskiy che ha sottolineato la necessità che Putin paghi per l’invasione e Trump che ha ripetuto che non pensa che la Russia invaderà una seconda volta.

Il punto in cui è davvero precipitato è quando è intervenuto JD Vance.

Vance ha criticato l’approccio dell’amministrazione Biden alla pace e ha detto che Trump stava usando la diplomazia per convincere la Russia a salire a bordo.

Zelenskiy ha sfidato Vance, delineando i modi in cui la Russia ha violato gli accordi diplomatici da quando ha occupato parti dell’Ucraina nel 2014.

“Nessuno lo ha fermato”, ha detto. “Di che tipo di diplomazia stai parlando?”

Vance ha ribattuto dicendo. “Penso che sia irrispettoso da parte tua entrare nello Studio Ovale e cercare di discutere di questo di fronte ai media americani”.

Ha accusato Zelenskiy di portare le persone in un “tour di propaganda” del conflitto.

Gli ultimi 10 minuti dell’incontro sono diventati molto accesi. Zelenskiy dice che gli Stati Uniti non sentono l’impatto della Russia ora perché hanno un “oceano carino” in mezzo, ma avverte che lo sentiranno in futuro.

Questo irrita Trump, che dice “non dirci cosa sentiremo”.

I due si parlano sempre più addosso

TRUMP: “Ti sei permesso di essere in una posizione molto brutta… Non sei in una buona posizione. Non hai le carte in questo momento. Con noi, inizi ad avere le carte”.

ZELENSKIY: “Non sto giocando a carte”.

TRUMP: “Stai giocando a carte. Stai giocando con le vite di milioni di persone. Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale. Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale, e quello che stai facendo è molto irrispettoso nei confronti del paese, questo paese, che ti ha sostenuto molto più di quanto molte persone abbiano detto che avrebbero dovuto”. Le cose poi peggiorano quando JD Vance interviene di nuovo, interrompendo per chiedere a Zelenskiy se ha detto grazie una volta durante l’intera riunione.

VANCE: “Offri qualche parola di apprezzamento per gli Stati Uniti d’America”.

Zelenskiy ha provato a parlare più volte, ma Trump lo ha interrotto, dicendo che aveva già parlato molto.

TRUMP: “Il tuo paese è in grossi guai”.

ZELENSKIY: “Lo so, lo so”.

TRUMP: “Non vincerai questa. Hai una dannata possibilità di uscirne bene grazie a noi”.

Trump ha poi detto che se l’Ucraina non avesse avuto l’equipaggiamento militare statunitense questa guerra sarebbe finita in due settimane.

Vance ha poi interrotto e ha detto a Zelenskiy di dire grazie, accettare che c’erano dei disaccordi e discutere gli accordi in privato “piuttosto che cercare di combattere di fronte ai media americani quando hai torto. Sappiamo che hai torto”.

Zelenskiy ha detto di aver detto grazie molte volte al popolo americano.

TRUMP: “Penso che sia positivo per il popolo americano vedere cosa sta succedendo. Penso che sia molto importante. Ecco perché ho continuato così a lungo.”

Trump imita Zelenskiy, dicendo che non vuole un cessate il fuoco.

TRUMP: “Stai dicendo che non vuoi un cessate il fuoco?”

Zelenskiy solleva quindi la questione delle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti.

ZELENSKIY: “Certo che vogliamo fermare la guerra… ma ti ho detto, dove sono le garanzie?”

Trump ha poi detto che la sua amministrazione aveva dato all’Ucraina un equipaggiamento militare migliore di quello di Biden.

TRUMP: “Dovresti essere più grato perché lascia che ti dica che non hai le carte. Con noi hai le carte ma senza di noi non hai carte.”

Pochi minuti dopo, circa 50 minuti dopo l’inizio dell’incontro, Trump si è mosso per concludere l’apparizione di fronte ai media, dicendo “Penso che ne abbiamo viste abbastanza”, prima di aggiungere che “questa sarà una grande televisione”.