Il presidente Usa Donald Trump, la cui grande passione per la Diet Coke è nota a tutti, sostiene di aver convinto Coca-Cola a cambiare la ricetta negli Stati Uniti. Secondo il tycoon, la bevanda più famosa del mondo potrebbe essere molto più gustosa con lo zucchero di canna, come viene servita per esempio in Messico e nel Regno Unito. Trump, infatti, ha criticato l’attuale ricetta Usa, formulata mescolando zucchero e sciroppo di glucosio, un dolcificante ottenuto dall’amido di mais.

Aggiornamenti imminenti

Questo tipo di dolcificante, evidentemente sgradito al presidente, fa parte della ricetta di Coca-Cola dal 1980, quando l’azienda ha deciso di utilizzarlo per abbattere i costi crescenti dello zucchero. La Coca-Cola Company, con sede ad Atlanta, non ha confermato ufficialmente alcuna iniziativa in questo senso. Eppure, tramite una nota, l’azienda ha ringraziato Trump per l’interesse mostrato, promettendo anche interessanti e imminenti aggiornamenti legati ai suoi prodotti.

“Sarà una mossa davvero azzeccata” e “sarà semplicemente migliore”, ha dichiarato Trump sul social Truth. Esiste un rapporto che ha evidenziato che i cibi molto lavorati, tra cui quelli che contengono sciroppo di glucosio, possono avere un ruolo determinante nello sviluppo di obesità e diabete nei bambini. Ad aprile, infatti, l’amministratore delegato di Coca-Cola, James Quincey, aveva rivelato che l’azienda stava “continuando a fare progressi nella riduzione dello zucchero nelle sue bevande”.

Più di un semplice cambio di ricetta

Pur senza citarla apertamente, questo cambio di ricetta voluto da Trump potrebbe rientrare nella politica della tanto sbandierata “Make America Healthy Again”, un’iniziativa voluta proprio dall’amministrazione Trump. La proposta, presentata dal ministro della Salute Robert F. Kennedy Jr. pare inserirsi in un progetto molto più ampio. Anche ad altre aziende è stato infatti chiesto di eliminare dai loro prodotti ingredienti come sciroppo di mais, oli di semi e coloranti artificiali, associati a una serie di problemi di salute.

Questa iniziativa, che riaccende il dibattito su alimentazione, salute ed economia interna, rivelando spettri di una battaglia che va ben oltre la semplice bibita, è già stata ampiamente criticata da John Bode, presidente della Corn Refiners Association: “Non ha alcun senso dal punto di vista economico. Questo cambiamento non solo danneggia il consumatore, ma destabilizza un’intera filiera agroindustriale”. Bode, infatti, ha sottolineato che questo cambio di rotta potrebbe colpire migliaia di posti di lavoro e aumentare i costi di produzione.