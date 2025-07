Donald Trump ha smentito quanto riportato dal Financial Times: non solo non intendeva dire che Zelensky deve colpire Mosca, ma addirittura lo ha esortato a non farlo. Dopo quanto riportato dal Financial Times e smentito dalla portavoce della Casa Bianca, è stato lo stesso Donald Trump a dare la sua versione dei fatti.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il presidente ucraino ha aggiunto che l’Ucraina non dovrebbe prendere di mira Mosca o San Pietroburgo. “Non sto dalla parte di nessuno” ha detto ancora il presidente Usa rispondendo ad una domanda sulla guerra della Russia in Ucraina.

Tra le voci che erano circolate, ce n’era un’altra che riguardava i missili a lungo raggio Tomahawk: gli Stati Uniti non hanno intenzione di fornirli all’Ucraina, secondo quanto dichiarato dal presidente Donald Trump. Alla domanda se fosse disposto a farlo, Trump ha risposto ai giornalisti: “No, non è nostra intenzione”. Diverso invece per i Patriot per l’Ucraina, che sono stati già spediti dalla Germania.