Il tumore al pancreas è tra le forme di cancro più difficili da diagnosticare in fase iniziale e, proprio per questo, continua a essere una delle neoplasie con la prognosi più severa. Nella maggior parte dei casi, infatti, la malattia viene individuata quando è già in fase avanzata e le possibilità di trattamento risultano più limitate.

Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata sempre di più sulla prevenzione, con l’obiettivo di bloccare il processo che porta allo sviluppo del tumore prima ancora che compaiano i sintomi. È proprio in questa direzione che va un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Discovery, che ha testato un vaccino sperimentale capace di stimolare il sistema immunitario contro una delle alterazioni genetiche più frequenti nel tumore del pancreas.

I risultati sono ancora preliminari, ma aprono uno scenario completamente nuovo: prevenire il tumore anziché limitarne il trattamento quando ormai è già presente.

Perché il tumore del pancreas è così difficile da combattere

L’adenocarcinoma duttale pancreatico rappresenta circa il 90% dei tumori pancreatici. La sua aggressività dipende da diversi fattori: cresce lentamente per anni senza provocare sintomi evidenti e spesso viene scoperto solo quando ha già iniziato a diffondersi.

Gli esperti stimano che possano trascorrere anche dieci o più anni tra la comparsa delle prime alterazioni cellulari e lo sviluppo di un tumore clinicamente evidente. Questo lungo periodo “silenzioso” rappresenta però anche un’opportunità: se fosse possibile intercettare e bloccare le cellule alterate prima che diventino cancerose, il rischio di sviluppare la malattia potrebbe ridursi in modo significativo.

Il ruolo della proteina KRAS nello sviluppo del tumore

Al centro della nuova ricerca c’è la proteina KRAS, una sorta di interruttore molecolare che regola crescita e sopravvivenza delle cellule.

Quando il gene KRAS subisce una mutazione, la proteina resta costantemente “accesa”, spingendo le cellule a moltiplicarsi anche quando non dovrebbero. Questa alterazione rappresenta uno dei primi eventi biologici nello sviluppo del tumore del pancreas ed è presente in oltre il 90% dei casi.

La sola mutazione non basta però a provocare il cancro: nel corso degli anni devono accumularsi altre anomalie genetiche. È proprio questo intervallo di tempo che i ricercatori sperano di sfruttare intervenendo con un vaccino in grado di eliminare le cellule alterate prima che la malattia prenda forma.

Come funziona il vaccino sperimentale

Il vaccino utilizza piccoli frammenti della proteina KRAS mutata per “addestrare” il sistema immunitario a riconoscere le cellule che presentano questa alterazione. In pratica il sistema immunitario viene istruito a identificare come bersaglio una delle primissime modifiche che possono dare origine al tumore pancreatico.

L’obiettivo non è curare un tumore già presente, ma impedire che quelle cellule inizino il percorso che le porterà a diventare maligne.

Si tratta di un approccio molto diverso rispetto ai tradizionali vaccini preventivi contro virus come HPV o epatite B: in questo caso il bersaglio non è un agente infettivo, ma una mutazione genetica tipica delle cellule tumorali.

Lo studio: chi ha partecipato e cosa è successo

La sperimentazione ha coinvolto 20 persone considerate ad alto rischio di sviluppare un tumore del pancreas. I partecipanti avevano una forte familiarità per la malattia oppure una predisposizione genetica documentata e presentavano piccole alterazioni pancreatiche osservate tramite risonanza magnetica.

Il protocollo prevedeva cinque somministrazioni del vaccino distribuite nell’arco di alcune settimane, con un richiamo finale alla tredicesima settimana.

Il trattamento è risultato ben tollerato. Gli effetti indesiderati osservati sono stati per lo più lievi e temporanei, come stanchezza o fastidio nella sede dell’iniezione.

Il sistema immunitario ha risposto in modo efficace

L’aspetto più interessante emerso dallo studio riguarda la risposta immunitaria. Nel 90% dei partecipanti il vaccino ha stimolato la produzione di linfociti T specifici contro KRAS mutata. Queste cellule rappresentano uno dei principali strumenti di difesa dell’organismo contro virus e cellule anomale.

In circa metà dei volontari la risposta immunitaria è risultata efficace contro tutte le principali mutazioni della proteina KRAS incluse nel vaccino.

Secondo i ricercatori, l’attività dei linfociti è rimasta rilevabile anche a distanza di due anni dalla vaccinazione, suggerendo una memoria immunitaria duratura.

Anche le cisti pancreatiche sono cambiate

Durante il periodo di osservazione, che ha avuto una durata mediana di circa 16 mesi, nessuno dei partecipanti ha sviluppato un tumore del pancreas.

Inoltre alcuni pazienti hanno mostrato cambiamenti interessanti nelle piccole cisti pancreatiche presenti all’inizio dello studio.

Tre persone hanno visto scomparire completamente queste lesioni, mentre in altre tre le cisti si sono ridotte di dimensioni.

I ricercatori sottolineano però che questo dato va interpretato con prudenza: le lesioni erano molto piccole e non è possibile affermare con certezza che il miglioramento sia stato provocato direttamente dal vaccino.

Serviranno studi più ampi per confermare questa osservazione.

Perché si tratta di una possibile svolta

La ricerca rappresenta uno dei primi esempi concreti di immunoprevenzione oncologica. Invece di aspettare la comparsa del tumore per intervenire con chirurgia, chemioterapia o farmaci mirati, l’idea è impedire che il processo tumorale inizi.

Se questo approccio dovesse essere confermato negli studi futuri, potrebbe cambiare radicalmente la gestione delle persone considerate ad alto rischio.

La prevenzione potrebbe affiancare i programmi di sorveglianza già esistenti per chi presenta familiarità importante o specifiche mutazioni genetiche.

I limiti dello studio

Gli stessi autori invitano alla cautela. Il numero di partecipanti è molto ridotto e lo studio non era randomizzato, caratteristiche che impediscono di trarre conclusioni definitive.

Anche il periodo di osservazione, limitato a circa due anni, è relativamente breve se si considera che il tumore del pancreas impiega spesso molti anni per svilupparsi.

Non è ancora chiaro se saranno necessari richiami periodici del vaccino né quanto durerà realmente la protezione immunitaria osservata.

Inoltre resta da capire se la riduzione delle cisti pancreatiche sia davvero attribuibile al vaccino oppure a limiti tecnici delle metodiche di imaging utilizzate.

Quando il vaccino potrebbe diventare disponibile?

Al momento il vaccino è ancora in fase sperimentale e non è disponibile nella pratica clinica.

Prima di poter essere approvato dovrà superare studi clinici molto più ampi, che coinvolgano centinaia o migliaia di persone e dimostrino non solo la sicurezza del trattamento, ma anche la sua reale capacità di ridurre l’incidenza del tumore del pancreas.

Un percorso che richiederà ancora diversi anni.