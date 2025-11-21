Ucraina, Renzi attacca la Meloni: “Non se la fila nessuno. Viene bene in foto ma ha Tajani come ministro degli Esteri. L’Italia non fa parte della partita”
Ospite di Tagadà su La7, Matteo Renzi ha commentato con toni duri l’isolamento internazionale del governo. “Meloni non se la fila nessuno, viene bene in foto, è straordinaria nell’empatia, purtroppo, con una che ha Tajani come ministro degli Esteri, è chiaro che non ti chiamano”, ha attaccato il leader di Italia viva, ricordando come “l’ultima dichiarazione di Tajani è che il Ponte sullo Stretto serve perché se i libici ci assaltano col Ponte si può evacuare più facilmente la Sicilia, una roba che nemmeno la commedia degli anni Settanta”.
A suo giudizio, la telefonata tra Zelensky, Macron, Merz e Starmer certifica l’irrilevanza italiana: “L’Italia non fa parte della partita. Con Meloni non abbiamo politica estera, di difesa né fiscale”. Renzi è tornato anche sul caso Garofani, definendolo “una esagerazione fuori scala”. Secondo lui, “dovrebbe arrabbiarsi Schlein, ma è una persona seria e fa campagna elettorale in Campania e Puglia”.
L’ex premier ritiene che la reazione della presidente del Consiglio non abbia davvero nel mirino il generale: “La reazione della Meloni non ha Garofani nel mirino. Loro hanno in Mattarella il loro nemico”. E ha concluso: “Mattarella, che è il vero obiettivo di questo disegno, è l’arbitro e nella testa di Meloni bisogna giocare senza arbitro”.