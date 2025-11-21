Ospite di Tagadà su La7, Matteo Renzi ha commentato con toni duri l’isolamento internazionale del governo. “Meloni non se la fila nessuno, viene bene in foto, è straordinaria nell’empatia, purtroppo, con una che ha Tajani come ministro degli Esteri, è chiaro che non ti chiamano”, ha attaccato il leader di Italia viva, ricordando come “l’ultima dichiarazione di Tajani è che il Ponte sullo Stretto serve perché se i libici ci assaltano col Ponte si può evacuare più facilmente la Sicilia, una roba che nemmeno la commedia degli anni Settanta”.

A suo giudizio, la telefonata tra Zelensky, Macron, Merz e Starmer certifica l’irrilevanza italiana: “L’Italia non fa parte della partita. Con Meloni non abbiamo politica estera, di difesa né fiscale”. Renzi è tornato anche sul caso Garofani, definendolo “una esagerazione fuori scala”. Secondo lui, “dovrebbe arrabbiarsi Schlein, ma è una persona seria e fa campagna elettorale in Campania e Puglia”.

L’ex premier ritiene che la reazione della presidente del Consiglio non abbia davvero nel mirino il generale: “La reazione della Meloni non ha Garofani nel mirino. Loro hanno in Mattarella il loro nemico”. E ha concluso: “Mattarella, che è il vero obiettivo di questo disegno, è l’arbitro e nella testa di Meloni bisogna giocare senza arbitro”.