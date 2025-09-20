Ultimo sondaggio con vista le sette Regionali d’autunno. In sintesi: quasi 8 elettori su 10 dicono che rivoteranno FdI alle Politiche del 2027, la madre di tutte le battaglie. Conte vince il derby col Pd e rosicchia 6 punti a Elly.

I Cinquestelle sono tentati dall’astensionismo, nel Centrodestra c’è un travaso interno dí consensi (Fratelli d’Italia attrae elettori da Lega e Forza Italia) mentre quelli del Terzo Polo starebbero valutando se è il caso di confluire nei dem o addirittura disertare le urne.

Questo il risultato dell’indagine demoscopica effettuata dall ‘Istituto “Notosondaggi”; un Istituto che da anni si è specializzato nel prefigurare scenari futuri. Insomma una equipe di esperti che anticipano il futuro ascoltando il pubblico e target specifici su quanto accade nella nostra politica e società.

Lo staff di sondaggisti è diretto dal palermitano Antonio Noto, un sociologo in prima linea dal 1963. Collaboratore di diversi autorevoli quotidiani (Repubblica, il Sole24Ore) da oltre 10 anni effettua per la Rai gli exit pol e le proiezioni in occasione delle elezioni. Compito delicato, sempre.

A maggior ragione oggi: la società sta vivendo un periodo complicato e i sondaggi ne risentono dovendo tener conto dí volubilità che innescano mutamenti frequenti di atteggiamenti, e producono instabilità, capricciosità, incostanza. Appunto, una rapida mutevolezza.

Gaza e Ucraina, tragedie che influiscono

Due carneficine che stanno segnando in profondità l’umanità nei suoi caratteri essenziali e distintivi. Due tragedie che non si riesce a comprendere e fermare. A Gaza si intensificano i raid di Israele e si allargano i fronti del conflitto.

Mezzo milione di sfollati dalla Striscia. Netanyau sempre più isolato. E Putin alza il tiro, mostra i muscoli, torna a mettere pressione sull’Occidente, sfida la NATO con i Mig sui cieli d’Europa (respinti dagli F-35 italiani).

Atto indubbiamente sconsiderato. Mentre il presidente Trump ha intensificato il pressing per lo stop agli acquisti di petrolio russo. Tira una brutta aria e ciò, inevitabilmente, ha pesanti ripercussioni sulla nostra società. I sondaggisti confermano.

Sulle Regionali molti indecisi

Il sondaggio Noto parla di un 16% di elettori che non sa che pesci pigliare. A tutt’oggi brancolano nel buio. Dice il sociologo: ”Sceglieranno sulla Sanità, almeno in Toscana dove il presidente uscente Giani viaggia verso il 58% contro il 40% di Tomasi (centrodestra). Dunque la Sanità è la priorità, batte il caro affitti e il troppo turismo. E’ così anche nel resto del Paese : prima la Sanità, poi la sicurezza. Solo al terzo posto la gestione dell’immigrazione. Idem in Calabria dove Occhiuto vuole il bis puntando appunto sulla sanità (“Addio commissariamento dopo 15 anni”).