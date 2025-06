Durante una recente puntata del programma radiofonico Un giorno da pecora, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha pronunciato una frase che ha generato forte indignazione: “Io non devo dimostrare nulla perché sono antisemita in modo costitutivo. Sono antisemita dentro.” Dichiarazione che, isolata dal contesto, è apparsa come una confessione scioccante.

In realtà, come confermato dallo stesso Conte e da una riascoltazione integrale della trasmissione, si è trattato di un lapsus verbale, un errore espressivo che ha ribaltato il significato delle sue reali intenzioni. L’ex presidente del Consiglio voleva infatti sottolineare il proprio impegno contro ogni forma di antisemitismo, ma ha involontariamente detto il contrario. Immediata la diffusione online del breve estratto audio, decontestualizzato, che ha contribuito ad alimentare l’equivoco.

Il contesto chiarisce l’errore, ma resta la bufera mediatica

La frase incriminata è arrivata mentre i conduttori discutevano con Conte delle divisioni nel cosiddetto “campo largo” sulle manifestazioni relative al conflitto in Gaza. Il giornalista Giorgio Lauro ha evidenziato la mancanza di riferimenti espliciti al “no” all’antisemitismo in alcune iniziative politiche. È in quel momento che Conte, dopo aver ribadito l’opportunità di una manifestazione sull’antisemitismo, incappa nel grave scivolone linguistico.

“L’antisemitismo è il pregiudizio, la paura o l’odio verso gli ebrei” (Fonte Wikipedia). La gaffe di Giuseppe Conte. pic.twitter.com/MzIVFrFnT3 — Italia Sovrana (@ItaIiaSovrana) June 8, 2025

Subito dopo, però, chiarisce: “Lei sta parlando con uno che quando era presidente del Consiglio ha portato in Consiglio dei ministri l’adozione per l’Italia della Dichiarazione sull’antisemitismo dell’Ihra […] e che ha istituito il ruolo del coordinatore nazionale per le politiche antisemite”. Una rettifica spontanea che conferma l’intento opposto a quanto espresso per errore. Tuttavia, la frase ha già fatto il giro dei social, scatenando critiche e richieste di chiarimento, nonostante il contesto dimostri che si è trattato solo di un malinteso linguistico.