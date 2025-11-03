Alla vigilia delle elezioni il candidato dem al sindaco di New York Zohran Mamdani si è recato sul ponte Brooklyn prima dell’alba e lo ha attraversato a piedi fino al municipio di Lower Manhattan per dire ai newyorchesi che un “nuovo giorno stava arrivando” per la città.

“Il nostro momento è adesso”

Mamdani ha marciato sotto gli iconici archi del ponte accompagnato da una folla di sostenitori e deputati che reggevano uno striscione con la scritta “Il nostro momento è adesso” e urlavano lo slogan ‘Tassate i ricchi’.

Se fosse eletto, il democratico sarebbe il primo sindaco musulmano della città, il primo sindaco di origine sud-asiatiche e il primo sindaco millennial.

“Inaugureremo una nuova era per New York”, ha detto davanti al municipio accusando il suo predecessore Eric Adams di aver condotto un mandato fatto di “piccole idee e scandali”.

Poi Mamdani ha ribadito le sue promesse elettorali, ha affermato che avrebbe reso la città più accessibile e che avrebbe lavorato per il bene comune. “Farò in modo che sentano la luce del municipio quando il loro viaggiosull’autobus notturno verso casa sarà più veloce e anche più sicuro”, ha detto.

“Farò in modo che sentano la luce del municipio quando l’orologio scocca la mezzanotte per segnare il primo giorno di un nuovo mese e l’imminente pagamento dell’affitto non gli farà venire un nodo allo stomaco”, ha detto il democratico.