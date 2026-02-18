Una foto dei leader europei, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, strappata in Aula come gesto di rottura con l’Occidente. È accaduto durante la sessione inaugurale del Parlamento di Teheran, dove il deputato Mojtaba Zarei ha messo in scena una protesta che ha provocato la dura reazione del governo italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell’ambasciatore della Repubblica islamica a Roma, definendo l’episodio un “atto ostile nei nostri confronti”.

Nel suo intervento, Zarei ha attaccato frontalmente l’Europa e gli Stati Uniti: “L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo. Il corrotto Trump ha abbandonato l’Europa, così come l’Iran puro e rivoluzionario”. E ancora: “L’Europa corrotta e il corrotto Parlamento europeo volevano scodinzolare a Trump” e “hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema”. Al termine dell’invettiva, il deputato ha strappato e gettato in un cestino la fotografia che ritraeva, oltre a Mattarella, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Roberta Metsola, Filippo VI di Spagna e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, tra gli applausi dei colleghi a lui vicini.

Tovaglierei è la stessa deputata che giorni fa aveva strappato all’Eurocamera un’immagine di Ali Khamenei per denunciare la repressione delle manifestazioni di piazza, innescando l’ira del parlamentare iraniano.

Sull’episodio è intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: “Nel condannare il grave gesto del deputato iraniano Mojtaba Zarei, rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la convinta e affettuosa solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”.