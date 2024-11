Il leader dei liberaldemocratici britannici, Ed Davey, ha definito la vittoria di Donald Trump nelle presidenziali Usa “un giorno buio per le persone di tutto il mondo” parlando di un “demagogo distruttivo” pronto a tornare alla Casa Bianca.

Il post di Ed Davey

“Questa è una giornata davvero buia per le persone di tutto il mondo – ha scritto il leader dei liberaldemocratici inglesi sui social -. L’economia più grande del mondo e l’esercito più potente saranno guidati da un demagogo pericoloso e distruttivo. Il prossimo presidente degli Stati Uniti è un uomo che mina attivamente lo stato di diritto, i diritti umani, il commercio internazionale, l’azione per il clima e la sicurezza globale. Milioni di americani – soprattutto donne e minoranze – saranno incredibilmente spaventati per ciò che avverrà”.

“Noi stiamo con loro – continua -. Le famiglie in tutto il Regno Unito saranno anche preoccupate per il danno che Trump arrecherà alla nostra economia e alla nostra sicurezza nazionale, dato il suo record di inizio di guerre commerciali, la sua voglia di indebolire la NATO e il suo incoraggiamento verso tiranni come Putin. Ripristinare il rapporto interrotto del Regno Unito con l’UE è ancora più urgente di prima”.

“Dobbiamo – conclude – rafforzare la cooperazione commerciale e di difesa in tutta Europa per proteggerci dai danni che Trump causerà. Ora più che mai, dobbiamo difendere i valori liberali fondamentali dell’uguaglianza, della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto, in patria e nel mondo”.