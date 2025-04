L’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, ha espresso la sua forte contrarietà al referendum previsto per il 9 giugno, che propone di ridurre i tempi necessari per ottenere la cittadinanza italiana. In un post pubblicato su Facebook, Vannacci ha condiviso la locandina della sua iniziativa con lo slogan “Il Piave mormorò, difendiamo la cittadinanza italiana”, dichiarando: “La cittadinanza italiana è un valore che va rispettato e conquistato, non svenduto. Eppure, con il referendum del 9 giugno, c’è chi vuole dimezzare i tempi per ottenerla, trasformandola in un semplice automatismo burocratico”.

Le motivazioni

Vannacci ha poi spiegato le motivazioni alla base della sua campagna, ribadendo l’importanza di mantenere alto il valore dell’essere cittadini italiani. “Ho deciso di lanciare questa campagna – prosegue Vannacci – perché la cittadinanza italiana non può essere un regalo, ma deve restare un traguardo da conquistare con impegno. Essere italiani significa molto di più: significa condividere la nostra storia, i nostri valori e il senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale. Difendiamo insieme il valore della nostra cittadinanza”, conclude.