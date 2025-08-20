“Di von der Leyen e Macron non mi fido”. Lo spiega alla Stampa l’eurodeputato e vice segretario della Lega Roberto Vannacci dopo l’incontro a Washington sul conflitto in Ucraina. “Sono tranquillo perché l’Europa è irrilevante. Macron e von der Leyen non avranno alcuno strumento per poter influenzare le scelte – rimarca -. Non lo hanno mai avuto”. E quindi, “non potranno provocare alcun danno”, e poi spiega che quella di ieri è stata “una riunione di vetrina. Le decisioni importanti sono già state prese”. Più del vertice a Washington, Vannacci è interessato all’incontro che si è tenuto in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin.

“È una nuova Yalta”, dice. “Segna un periodo di distensione tra Stati Uniti e Russia”. E si dice “convinto che Trump e Putin abbiano trattato di energia, accordi commerciali, dell’Artico, dei rapporti con la Cina e con l’India”. Dell’Ucraina “penso ne abbiano parlato come ultimo argomento. Quella è stata solo utile per i giornali”, conclude.