Una fiamma tricolore su fondo blu con la scritta “Vannacci“: è questo il simbolo di “Futuro nazionale”, nome che identifica il progetto politico legato al generale Roberto Vannacci. Il marchio è stato richiesto all’Ufficio brevetti europeo, come risulta dal portale dello European Union Intellectual Property Network.

L’iniziativa viene letta come un passo concreto verso la nascita di un nuovo partito, descritto da osservatori come una possibile “Afd italiana”, con una linea fortemente sovranista. Vannacci, attualmente vicesegretario della Lega, prova però a ridimensionare la portata della mossa: “È solo un simbolo, come quello del “Mondo al contrario” e di “Generazione Decima”.”

La domanda di registrazione del marchio, presentata il 24 gennaio, è in fase di esame e prevede l’utilizzo per attività politiche, materiali di comunicazione e organizzazione di eventi.

Rottura con la Lega: tensioni interne e nodo espulsione

La creazione di “Futuro nazionale” si inserisce in un clima di forti tensioni all’interno della Lega. L’ala più moderata del partito, guidata dal presidente del Veneto Luca Zaia, spinge da tempo per un allontanamento di Vannacci. Le sue posizioni sono state definite da alcuni esponenti interni come “ormai diventate inconciliabili”.

Nei giorni scorsi era stato annunciato un incontro tra Matteo Salvini e Vannacci per “un chiarimento”, ma l’accelerazione sul nuovo simbolo rende incerto il vertice. La Lega ha però smentito ufficialmente tensioni formali: “Salvini è impegnato sul fronte Olimpiadi e sta seguendo con attenzione altri dossier come gli interventi per le Regioni colpite dal maltempo e il pacchetto sicurezza — scrive il Carroccio —. Nessuna telefonata su dinamiche interne alla Lega, nessuna preoccupazione su Vannacci, nessuna richiesta di espulsione”.

Strategia, eventi pubblici e dominio web registrato

La registrazione di “Futuro nazionale” include l’uso del marchio per “manifesti pubblicitari, depliant, libri manifesto, insegne pubblicitarie” e per “servizi nell’ambito della politica”, tra cui “organizzazione di manifestazioni politiche, di riunioni politiche; consulenza in materia di campagne politiche”. È stato inoltre registrato il dominio internet futuronazionale.it.

Intanto Vannacci continua la sua attività pubblica: dopo un evento partecipato a Parma, è atteso in Svizzera per un nuovo appuntamento politico, senza il simbolo della Lega, segnale di una distanza sempre più evidente dal partito di Salvini.