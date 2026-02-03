“Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”. Con queste parole, Roberto Vannacci ha comunicato al leader della Lega, Matteo Salvini, la decisione di lasciare il partito, annunciata martedì 3 febbraio. Dopo un lungo incontro definito “franco”, i due hanno concordato una separazione consensuale, con margini minimi di ricucitura.

La scelta appare definitiva: Vannacci, fondatore di “Futuro nazionale”, aveva già depositato il simbolo del nuovo movimento lo scorso 24 gennaio, negando inizialmente l’intenzione di abbandonare la Lega. Tuttavia, la divergenza politica si è accentuata: il generale ha invitato i parlamentari a votare contro la risoluzione sull’Ucraina, in contrasto con le posizioni ufficiali del partito.

Reazioni e contesto politico

Il sottosegretario e vicesegretario leghista Claudio Durigon ha commentato: “Conto che Vannacci resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l’Italia”. Durigon ha sottolineato l’importanza del rispetto per la storia e i militanti del partito, aggiungendo: “Nella Lega sono tutti importanti ma nessuno è indispensabile: il generale sa benissimo che i primi tifosi del suo addio sono i media di sinistra. E un uomo come lui non farebbe regali a Schlein, Renzi o Conte. Un coraggioso patriota come lui ha già una casa: la Lega. Non ha bisogno di cespugli di fortuna”.

Nonostante queste considerazioni, Vannacci ha confermato la sua scelta, che sarà ufficializzata dal segretario durante il Consiglio federale della Lega, sancendo così la definitiva separazione tra il generale e il partito.