Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega ed ex generale, torna a far parlare di sé dopo un’inchiesta del Fatto Quotidiano che ha messo sotto i riflettori il suo pensionamento a soli 56 anni. Secondo il quotidiano, Vannacci percepirebbe una pensione militare di circa 5.000 euro netti al mese, somma cumulabile con lo stipendio da europarlamentare. Un caso che ha subito acceso il dibattito pubblico, alimentato anche dalla replica dell’interessato.

L’ex generale non ha esitato a rispondere, scegliendo ancora una volta i social come canale diretto con i suoi sostenitori. In un post su Facebook, Vannacci ironizza sul trattamento mediatico ricevuto: “Ecco l’indagine da brivido che vi preannunciavo», scrive, per poi attaccare la testata in maniera frontale: «Il Fatto Quotidiano non ha nient’altro da fare”.

Secondo lui, il quotidiano avrebbe trascurato temi più importanti, come “il buco di bilancio del governo Conte”, “le sedie a rotelle della ministra Azzolin” o le “indagini sul candidato Matteo Ricci”. Proseguendo con toni sarcastici, aggiunge: “Mi aspetto la prossima intervista sul Fatto Quotidiano sulla vivacità del mio tratto intestinale”, accusando la stampa di sinistra di volerlo screditare. E conclude elencando una serie di giornalisti e autori a lui ostili: “Dopo Pucciarelli, Cappellini, Gramellini e Ranucci, aggiungiamo Mantovani ai miei promotori e alla rappresentanza dell’intrepida schiera dell’informazione di sinistra”.

I commenti tra sostegno e critiche

Come spesso accade nei casi in cui Vannacci è coinvolto, la polemica si è estesa anche al pubblico dei social. Sotto il post, moltissimi utenti hanno lasciato commenti, spaziando dal sostegno incondizionato alla critica serrata.

Diversi sostenitori difendono il diritto dell’ex militare al pensionamento anticipato, ricordando quanto sia comune nelle forze armate e sottolineando la pericolosità e l’usura fisica e mentale delle missioni. Secondo questi utenti, la pensione percepita sarebbe coerente con il percorso professionale svolto.

Tuttavia, tra i tanti interventi, emergono anche voci critiche. In particolare, si alza il coro di chi chiede più equità tra le categorie lavorative. Un commentatore scrive: “Il problema è che un muratore che ha cominciato a lavorare prima dei vent’anni e che fa un lavoro di estrema fatica debba stare sulle impalcature sotto il sole d’estate e al gelo d’inverno fino a sessantasette anni. Ed è così per moltissimi lavori considerati usuranti ma che comunque non consentono un reale prepensionamento a meno di forti decurtazioni”.